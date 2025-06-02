Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Рожеві фламінго залишають Одещину через місцевих мешканців

Рожеві фламінго залишають Одещину через місцевих мешканців

Ua en ru
Дата публікації: 2 червня 2025 18:32
Алкоголіки Одещини прогнали рожевих фламінго з місць гніздування у Тузлівських лиманах
Рожеві фламінго. Фото: Іван Русєв у соцмережі

У Тузлівський лиманах на Одещині любителі відпочинку на природі змусили рожевих фламінго змінити місця гніздування, засмічивши довкілля. У зв'язку з цим екологи готують мобільний пункт охорони цих дивовижних птахів.

Про це повідомив еколог Іван Русєв у соцмережі.

Реклама
Читайте також:

Алкоголіки проти фламінго

Декілька тижнів тому рожеві фламінго у Нацпарку "Тузлівські лиман" обрали затишну локацію для гніздування. Однак після гучних посиденьок мешканців сусідньої, Дивізійської громади, птахам довелося шукати нове безпечне місце для вирощування потомства. Крім того, любителі відпочинку залишили після себе чимало сміття та порожніх пляшок.

"І ось на днях, незважаючи на потужні шуми війни, фламінго ще тримались на обраному ними місці...але після "відпочинку" місцевих, у яких був справжній горілковий "grеenday", вони покинули облюбоване місце", — пише еколог Іван Русєв.

Іван Русєв також додав, що працівники Нацпарку шукають порушників та готують надійний мобільний пункт охорони гніздових поселень фламінго.

Возможно, это изображение ‎напиток и ‎текст
Порожні пляшки порушників. Фото: Іван Русєв у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, де на Одещині можна побачити чапель. А також про про пригоди сервалу в одеському зоопарку.

Одеса тварини птиці Одеська область Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /