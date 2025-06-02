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Розовые фламинго покидают Одесчину из-за местных жителей

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Дата публикации 2 июня 2025 18:32
Алкоголики Одесской области прогнали розовых фламинго с мест гнездования в Тузловских лиманах
Розовые фламинго. Фото: Иван Русев в соцсети

В Тузловских лиманах в Одесской области любители отдыха на природе заставили розовых фламинго сменить места гнездования, замусорив окружающую среду. В связи с этим экологи готовят мобильный пункт охраны этих удивительных птиц.

Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети.

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Несколько недель назад розовые фламинго в Нацпарке "Тузловские лиман" выбрали уютную локацию для гнездования. Однако после громких посиделок жителей соседней, Дивизийской громады, птицам искать новое безопасное место для взращивания потомства. Кроме того, любители отдыха оставили после себя немало мусора и пустых бутылок.

"И вот на днях, несмотря на мощные шумы войны, фламинго еще держались на выбранном ими месте ... но после "отдыха" местных, у которых был настоящий водочный "grеenday", они покинули облюбованное место", — пишет эколог Иван Русев.

Иван Русев также добавил, что работники Нацпарка ищут нарушителей и готовят надежный мобильный пункт охраны гнездовых поселений фламинго.

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Пустые бутылки нарушителей. Фото: Иван Русев в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, где в Одесской области можно увидеть цапель. А также о приключениях сервала в одесском зоопарке.

Одесса животные птицы Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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