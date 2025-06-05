Мертвый дельфин в Одесской области и детеныш кита в Румынии - что их убило

Дельфин в море. Фото: Іstock

На побережье Нацпарка "Тузловские лиманы" нашли мертвого дельфина белобочку. Экологи связывают гибель млекопитающего с влиянием России на экологию Черного моря.

Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети.

Реклама

Читайте также:

Мертвые дельфин и кит

Тело дельфина вынесло морем на 33-м километре песчаной пересыпи Нацпарка "Тузловские лиманы". Плавники млекопитающего не были повреждены, но экологи утверждают, что он долго плыл в море. В тот же день в Румынии, в устье реки Дунай, нашли мертвого детеныша кита-азовки. Причины гибели морских животных пока неизвестны, но специалисты связывают такое явление с влиянием российских военных или мазута с танкеров РФ.

"Не исключено, что они погибли давно от мазута в зоне Керченского пролива или от сонаров рашистских кораблей около Новороссийска, и их сейчас течениями и морскими волнами прибило к западным берегам Черного моря", — пишет эколог Иван Русев.

Тело млекопитающего передали на вскрытие в рамках уголовного производства по статье "Экоцид". Эколог Иван Русев также добавил, что последний раз мертвого дельфина-белобочку в Одесской области фиксировали почти год назад.

Дельфин на береге. Фото: Иван Русев в соцсети

Мертвый дельфин. Фото: Иван Русев в соцсети

Напомним, недавно мы также писали о том, что розовые фламинго в Одесской области ищут новые места для гнездования из-за любителей отдыха. А также о необычной птице, которую заметили в Одесской области.