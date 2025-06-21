"Красный" лиман в Одесской области - водоем мелеет

Лиман превращается в красное соленое озеро. Фото: Иван Русев/Facebook

В Одесской области почти полностью высох Магалевский лиман. Из-за жары и высокой солености он постепенно приобретает ярко-красный цвет. Это природное явление свидетельствует об активном "цветении" уникальных микроводорослей, которые производят ценный для человека каротин.

Об этом в своем Facebook рассказал эколог, доктор биологических наук Иван Русев.

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Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот

Высыхание лимана

По его словам, Магалевский лиман, один из тринадцати в системе Тузловских лиманов на юге Одесской области, сейчас он превращается в соленое красное озеро. После того как закрылся пролив через песчаную пересыпь, вода в лимане начала интенсивно испаряться.

"Лиман почти высох. Вода осталась только в отдельных углублениях. Начался процесс формирования соли", — объясняет эколог.

Смещение лимана в Одесской области. Фото: Национальный парк "Тузловские лиманы/Facebook

Почему лиман окрашивается в красный цвет

Он говорит, что красный цвет воды — это результат массового развития микроводоросли Дуналиелла Салина, которая активно размножается именно в условиях высокой температуры и солености. Она производит бета-каротин, тот самый пигмент, который содержится в моркови и необходим человеку для зрения, иммунитета и здоровья кожи.

"Это выглядит фантастически — красная вода, белая соль и небо. Такие пейзажи напоминают пейзажи с другой планеты. Но это также тревожный сигнал — пять мелководных лиманов уже высыхают, а Магалевский стал шестым", — добавляет Русев.

Соль, которая образовалась в результате обмеления одного из лиманов. Фото: Иван Русев/Facebook

Несмотря на это, экосистема пока остается живой: семь других лиманов, где еще есть вода, продолжают поддерживать жизнь птиц и водных организмов.

Напомним, обстрелы Одесской области уничтожили гнездование десятков видов птиц в "Тузловских лиманах", среди которых есть и краснокнижные. Также мы писали, что в нацпарке нашли мертвого дельфина белобочку.