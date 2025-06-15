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Головна Одеса На Одещині пожежа знищила рідкісні степи біля лиману Хаджидер

На Одещині пожежа знищила рідкісні степи біля лиману Хаджидер

Ua en ru
Дата публікації: 15 червня 2025 11:28
Пожежа в "Тузлівських лиманах" знищила 5 га степу
Пожежа знищила рідкісні степи біля лиману Хаджидер. Фото: Іван Русєв/facebook
Ключові моменти Пожежа на березі лиману Хаджидер

У Національному парку "Тузлівські лимани" сталася велика пожежа. Знищено рідкісні рослини, загинули птахи, комахи й інші мешканці екосистеми. 

Про це у своєму Facebook розповів еколог Іван Русєв

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На Одещині пожежа знищила рідкісні степи біля лиману Хаджидер - фото 1
Допис еколога. Фото: скриншот

Пожежа на березі лиману Хаджидер

Іван Русєв повідомив, що пожежа виникла на західному березі лиману Хаджидер, у межах Національного природного парку "Тузлівські лимани". Це місце є домівкою для рідкісних видів степових рослин, птахів, комах, ящірок та інших тварин.

На Одещині пожежа знищила рідкісні степи біля лиману Хаджидер - фото 2
Ділянка, яка вигоріла у нацпарку. Фото: Іван Русєв/facebook

За словами еколога, згоріла не лише захоплена раніше ділянка, а й сусідні унікальні степові схили лиману. Загальна площа вигорілої території — понад 5 гектарів.

На Одещині пожежа знищила рідкісні степи біля лиману Хаджидер - фото 3
Знищені вогнем пташині яйця. Фото: Іван Русєв/facebook

У вогні загинули численні кладки птахів, ящірки, мурашники та рідкісні комахи. Це завдало значної шкоди природно-заповідному фонду.

На Одещині пожежа знищила рідкісні степи біля лиману Хаджидер - фото 4
Загибла від вогню ящірка. Фото: Іван Русєв/facebook

Нагадаємо, обстріли Одещини знищили гніздування десятків видів птахів у "Тузлівських ламанах", серед яких є й червонокнижні. Також ми писали, що у нацпарку знайшли мертвого дельфіна білобочку. 

Одеса пожежа природа Одеська область Новини Одеси вогонь
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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