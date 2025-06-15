Пожежа в "Тузлівських лиманах" знищила 5 га степу

Пожежа знищила рідкісні степи біля лиману Хаджидер. Фото: Іван Русєв/facebook

У Національному парку "Тузлівські лимани" сталася велика пожежа. Знищено рідкісні рослини, загинули птахи, комахи й інші мешканці екосистеми.

Про це у своєму Facebook розповів еколог Іван Русєв.

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Допис еколога. Фото: скриншот

Пожежа на березі лиману Хаджидер

Іван Русєв повідомив, що пожежа виникла на західному березі лиману Хаджидер, у межах Національного природного парку "Тузлівські лимани". Це місце є домівкою для рідкісних видів степових рослин, птахів, комах, ящірок та інших тварин.

Ділянка, яка вигоріла у нацпарку. Фото: Іван Русєв/facebook

За словами еколога, згоріла не лише захоплена раніше ділянка, а й сусідні унікальні степові схили лиману. Загальна площа вигорілої території — понад 5 гектарів.

Знищені вогнем пташині яйця. Фото: Іван Русєв/facebook

У вогні загинули численні кладки птахів, ящірки, мурашники та рідкісні комахи. Це завдало значної шкоди природно-заповідному фонду.

Загибла від вогню ящірка. Фото: Іван Русєв/facebook

Нагадаємо, обстріли Одещини знищили гніздування десятків видів птахів у "Тузлівських ламанах", серед яких є й червонокнижні. Також ми писали, що у нацпарку знайшли мертвого дельфіна білобочку.