Пожар в "Тузловских лиманах" уничтожил 5 га степи

На Одесчине пожар уничтожил редкие степи возле лимана Хаджидер
В Национальном парке "Тузловские лиманы" произошел крупный пожар. Уничтожены редкие растения, погибли птицы, насекомые и другие обитатели экосистемы.
Об этом в своем Facebook рассказал эколог Иван Русев.
Пожар на берегу лимана Хаджидер
Иван Русев сообщил, что пожар возник на западном берегу лимана Хаджидер, в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы". Это место является домом для редких видов степных растений, птиц, насекомых, ящериц и других животных.
По словам эколога, сгорел не только захваченный ранее участок, но и соседние уникальные степные склоны лимана. Общая площадь выгоревшей территории — более 5 гектаров.
В огне погибли многочисленные кладки птиц, ящерицы, муравейники и редкие насекомые. Это нанесло значительный ущерб природно-заповедному фонду.
Напомним, обстрелы Одесской области уничтожили гнездование десятков видов птиц в "Тузловских лиманах", среди которых есть и краснокнижные. Также мы писали, что в нацпарке нашли мертвого дельфина белобочку.
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