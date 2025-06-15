Пожар в "Тузловских лиманах" уничтожил 5 га степи

Пожар уничтожил редкие степи возле лимана Хаджидер. Фото: Иван Русев/facebook

В Национальном парке "Тузловские лиманы" произошел крупный пожар. Уничтожены редкие растения, погибли птицы, насекомые и другие обитатели экосистемы.

Об этом в своем Facebook рассказал эколог Иван Русев.

Реклама

Читайте также:

Сообщение эколога. Фото: скриншот

Пожар на берегу лимана Хаджидер

Иван Русев сообщил, что пожар возник на западном берегу лимана Хаджидер, в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы". Это место является домом для редких видов степных растений, птиц, насекомых, ящериц и других животных.

Участок, который выгорел в нацпарке. Фото: Иван Русев/facebook

По словам эколога, сгорел не только захваченный ранее участок, но и соседние уникальные степные склоны лимана. Общая площадь выгоревшей территории — более 5 гектаров.

Уничтоженные огнем птичьи яйца, фото: Иван Русев/facebook

В огне погибли многочисленные кладки птиц, ящерицы, муравейники и редкие насекомые. Это нанесло значительный ущерб природно-заповедному фонду.

Погибшая от огня ящерица. Фото: Иван Русев/facebook

Напомним, обстрелы Одесской области уничтожили гнездование десятков видов птиц в "Тузловских лиманах", среди которых есть и краснокнижные. Также мы писали, что в нацпарке нашли мертвого дельфина белобочку.