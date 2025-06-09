Росія обстрілами знищился місця гніздувань червонокнижних птахів на Одещині

Нацпарк після пожежі. Фото: Іван Русєв у соцмережі

Обстріли Одещини знищили гніздування десятків видів птахів у "Тузлівських ламанах", серед яких є й червонокнижні. Крім того, через атаки змінили місця перебування й рідкісні рожеві фламінго.

Про це повідомив еколог Іван Русєв у соцмережі.

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Знищення птахів

Внаслідок одного з російських обстрілів у Національному парку "Тузлівські лимани" виникла пожежа, яка охопила близько 10 гектарів заповідної зони. Вогонь знищив унікальні рослинні угруповання та місця гніздування птахів. Відомо про щонайменше 10 втрачених гнізд рідкісних качок-нерознів, занесених до Червоної книги. Також постраждали й інші пернаті, десятки тисяч мушель, комах та дрібних гризунів.

"Загинули гнізда і інших дрібних птахів, десятки тисяч мушлей, комах, дрібних мишоподібних гризунів...Дістатися таких місць для пожежного транспорту майже неможливо, пожежу зупинило прохолодне повітря ночі, а заповідний ландшафт перетворено на чорну пустелю",— пише еколог Іван Русєв.

Крім того, через постійні обстріли свої місця гніздувань вже вдруге повинні були міняти і дивовижні рожеві фламінго.

Знищені яйця. Фото: Іван Русєв у соцмережі

Знищені місця гніздувань. Фото: Іван Русєв у соцмережі

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що минулого разу фламінго змушені були міняти місця гніздування через відпочивальників. А також про те, як від війни страждають мешканці моря.