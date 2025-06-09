Россия обстрелами уничтожила места гнездований краснокнижных птиц в Одесской области

Нацпарк после пожара после пожара. Фото: Иван Русев в соцсети

Обстрелы Одесской области уничтожили гнездование десятков видов птиц в "Тузловских ламанах", среди которых есть и краснокнижные. Кроме того, из-за атак изменили места обитания и редкие розовые фламинго.

Об этом сообщил эколог Иван Русев в соцсети.

Реклама

Читайте также:

Уничтожение птиц

В результате одного из российских обстрелов в Национальном парке "Тузловские лиманы" возник пожар, который охватил около 10 гектаров заповедной зоны. Огонь уничтожил уникальные растительные группировки и места гнездования птиц. Известно о по меньшей мере 10 утраченных гнездах редких уток-нерознов, занесенных в Красную книгу. Также пострадали и другие пернатые, десятки тысяч ракушек, насекомых и мелких грызунов.

"Погибли гнезда и других мелких птиц, десятки тысяч ракушек, насекомых, мелких мышевидных грызунов... Добраться до таких мест для пожарного транспорта почти невозможно, пожар остановил прохладный воздух ночи, а заповедный ландшафт превращен в черную пустыню",— пишет эколог Иван Русев.

Кроме того, из-за постоянных обстрелов свои места гнездований уже второй раз должны были менять и удивительные розовые фламинго.

Уничтоженные яйца. Фото: Иван Русев в соцсети

Уничтоженные места гнездований. Фото: Иван Русев в соцсети

Напомним, недавно мы писали о том, что в прошлый раз фламинго вынуждены были менять места гнездования из-за отдыхающих. А также о том, как от войны страдают обитатели моря.