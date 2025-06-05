Одессит требовал с ветерана без ног 1000 гривен за то. чтобы подержать ворона

Черный ворон. Фото иллюстративное: Новости здорового человека

В Одессе мужчина требовал 1000 гривен с ветерана с инвалидностью за то, что он дал ему подержать ручного ворона. Молодого человека даже не остановил тот факт, что военный потерял ноги во время боевых действий.

Видео со скандалом распространяется по соцсетям.

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Скандал с ветераном

Мужчина подошел к ветерану войны без ног на Приморском бульваре в Одессе и предложил ему подержать ручного ворона на руках. Однако после того, как служащий согласился, владелец птицы стал требовать 1 000 гривен за такую услугу. Когда военный удивился такой цене и предложил ему 500 гривен, молодой человек сказал, что попросил бы и 2 тысячи, однако якобы уже и так сделал скидку из-за отсутствия конечностей.

"Я бы попросил и 2 тысячи, но я вижу какая ситуация, поэтому прошу только одну. Ты же получил эмоции, а мне ничего не дал. Это ты меня разводишь, а не я требую деньги", — сказал владелец птицы ветерану.

Добавим, использование животных или птиц в коммерческой деятельности вообще запрещено законодательством Украины. За такие действия могут наложить штраф в размере от 170 до 850 гривен.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который издевался над собакой. А также о розовых фламинго, которые ищут новые места гнездования из-за любителей отдыха.