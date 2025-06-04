Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна Одеса Нова підозра мешканцю Одещини, що знущався з собаки

Нова підозра мешканцю Одещини, що знущався з собаки

Ua en ru
Дата публікації: 4 червня 2025 17:40
Мешканцю Одещини, який знущався з собак, змінили кваліфікацію справи
Поліцейські розбираються в ситуації. Фото ілюстративне: ГУНП

Мешканцю Одещини, який ґвалтував собаку у селі Майори змінили кваліфікацію кримінального провадження. Тепер окрім 8 років позбавлення волі, фігуранту загрожують штрафи.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Зміна кваліфікації

Підозрюваному у ґвалтівництві собаки змінили підозру з ч. 1 ст. 156 (вчинення розпускних дій щодо неповнолітніх) на ч. 1 ст. 296 ККУ (грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом). За це, окрім терміну за жорстоке поводження з тваринами, йому також загрожує до 34 тисяч гривень штрафу.

Скандал у селі Майори

На відео, яке розповсюджувалося соцмережами, мешканець села Майори на Одещині зізнався у тому, що він зі своїм приятелем ґвалтували місцеву собаку. Зоозахисники почали вимагати у правоохоронців реакції на жорстоке поводження щодо тварини. В результаті чого було відкрито справу за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Ця стаття передбачає до восьми років позбавлення волі.

Тварина наразі перебуває під ветеринарним наглядом. З нею буде проведено судову експертизу. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеситів, які прив'язали місцевого пса до дерева та добряче побили його. А також про те, чому правоохоронці звернули увагу на відео із села Майори щодо знущання над собакою.

Одеса секс Новини Одеси собака насильство
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /