Мешканцю Одещини, який знущався з собак, змінили кваліфікацію справи

Поліцейські розбираються в ситуації. Фото ілюстративне: ГУНП

Мешканцю Одещини, який ґвалтував собаку у селі Майори змінили кваліфікацію кримінального провадження. Тепер окрім 8 років позбавлення волі, фігуранту загрожують штрафи.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Зміна кваліфікації

Підозрюваному у ґвалтівництві собаки змінили підозру з ч. 1 ст. 156 (вчинення розпускних дій щодо неповнолітніх) на ч. 1 ст. 296 ККУ (грубе порушення громадського порядку, що супроводжувалося винятковим цинізмом). За це, окрім терміну за жорстоке поводження з тваринами, йому також загрожує до 34 тисяч гривень штрафу.

Скандал у селі Майори

На відео, яке розповсюджувалося соцмережами, мешканець села Майори на Одещині зізнався у тому, що він зі своїм приятелем ґвалтували місцеву собаку. Зоозахисники почали вимагати у правоохоронців реакції на жорстоке поводження щодо тварини. В результаті чого було відкрито справу за ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами). Ця стаття передбачає до восьми років позбавлення волі.

Тварина наразі перебуває під ветеринарним наглядом. З нею буде проведено судову експертизу.



Нагадаємо, нещодавно ми писали про одеситів, які прив'язали місцевого пса до дерева та добряче побили його. А також про те, чому правоохоронці звернули увагу на відео із села Майори щодо знущання над собакою.