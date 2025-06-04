Жителю Одесской области, который издевался над собакой, изменили квалификацию дела

Полицейские разбираются в ситуации. Фото иллюстративное: ГУНП

Жителю Одесской области, который насиловал собаку в селе Майоры, изменили квалификацию уголовного производства. Теперь, кроме 8 лет лишения свободы, фигуранту грозят штрафы.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Изменение квалификации

Подозреваемому в изнасиловании собаки изменили подозрение с ч. 1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних) на ч. 1 ст. 296 УКУ (грубое нарушение общественного порядка, сопровождавшееся исключительным цинизмом). За это, кроме срока за жестокое обращение с животными, ему также грозит до 34 тысяч гривен штрафа.

Скандал в селе Майоры

На видео, которое распространялось в соцсетях, житель села Майоры Одесской области признался в том, что он со своим приятелем насиловали местную собаку. Зоозащитники потребовали у правоохранителей реакции на жестокое обращение с животным. В результате чего было открыто дело по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Эта статья предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Животное сейчас находится под ветеринарным наблюдением. С ним будет проведена судебная экспертиза.



Напомним, недавно мы писали об одесситах, которые привязали местного пса к дереву и сильно избили его. А также о том, почему правоохранители обратили внимание на видео из села Майоры с издевательством над собакой.