Скільки років треба відкладати зарплату, щоб купити квартиру в Одесі

Будинки в місті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Однокімнатну квартиру в Одесі можна купити за 6 років активної роботи. Для цього необхідно отримувати заробітну плату на рівні 22 500 гривень та повністю її відкладати, нічого не витрачаючи.

Про це свідчать дані дослідження OLX.

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Де найдешевше

"Olx Нерухомість" проаналізувала вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку в обласних центрах України та порівняла їх із середньомісячними зарплатами в цих містах. Через бойові дії ціни на нерухомість найнижчі в прифронтових містах: Херсоні (відкладати треба менше 2 років), Запоріжжі (менше 3 років) та Миколаєві (менше ніж 3,5 року).

В яких містах найдешевше. Фото: OLX

Де найдорожче

Найменш доступне житло у Києві. Щоб купити однокімнатну квартиру у столиці України, потрібно відкладати кошти майже десять років. Також досить довго необхідно збирати на власну нерухомість у Вінниці (8 років) та Львові (7,4 року). Одеса ж посіла 13 місце у рейтингу (5,84 року).

В яких містах найдорожче. Фото: OLX

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, хто може отримати квартири від держави у 2025 році. А також про підвищення вартості оренди на нерухомість.