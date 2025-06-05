Скільки років треба відкладати зарплату, щоб купити квартиру в Одесі

Щоб купити квартиру в Одесі, потрібно економити мінімум 6 років
Однокімнатну квартиру в Одесі можна купити за 6 років активної роботи. Для цього необхідно отримувати заробітну плату на рівні 22 500 гривень та повністю її відкладати, нічого не витрачаючи.
Про це свідчать дані дослідження OLX.
Де найдешевше
"Olx Нерухомість" проаналізувала вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку в обласних центрах України та порівняла їх із середньомісячними зарплатами в цих містах. Через бойові дії ціни на нерухомість найнижчі в прифронтових містах: Херсоні (відкладати треба менше 2 років), Запоріжжі (менше 3 років) та Миколаєві (менше ніж 3,5 року).
Де найдорожче
Найменш доступне житло у Києві. Щоб купити однокімнатну квартиру у столиці України, потрібно відкладати кошти майже десять років. Також досить довго необхідно збирати на власну нерухомість у Вінниці (8 років) та Львові (7,4 року). Одеса ж посіла 13 місце у рейтингу (5,84 року).
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, хто може отримати квартири від держави у 2025 році. А також про підвищення вартості оренди на нерухомість.
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