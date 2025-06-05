Сколько лет надо откладывать зарплату, чтобы купить квартиру в Одессе

Дома в городе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Однокомнатную квартиру в Одессе можно купить за 6 лет активной работы. Для этого необходимо получать заработную плату на уровне 22 500 гривен и полностью ее откладывать, ничего не тратя.

Об этом свидетельствуют данные исследования OLX.

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Где дешевле всего

"Olx Недвижимость" проанализировала стоимость однокомнатных квартир на вторичном рынке в областных центрах Украины и сравнила их со среднемесячными зарплатами в этих городах. Из-за боевых действий цены на недвижимость самые низкие в прифронтовых городах: Херсоне (откладывать надо менее 2 лет), Запорожье (менее 3 лет) и Николаеве (менее 3,5 года).

В каких городах дешевле всего. Фото: OLX

Где дороже всего

Наименее доступное жилье в Киеве. Чтобы купить однокомнатную квартиру в столице Украины, нужно откладывать средства почти десять лет. Также достаточно долго необходимо собирать на собственную недвижимость в Виннице (8 лет) и во Львове (7,4 года). Одесса же заняла 13 место в рейтинге (5,84 года).

В каких городах дороже всего. Фото: OLX

Напомним, недавно мы писали о том, кто может получить квартиры от государства в 2025 году. А также о повышении стоимости аренды на недвижимость.