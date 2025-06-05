Помічник судді на Одещині вимагав гроші за закриття кримінального провадження

Помічниця одеського судді допомагала закрити справи — розцінки
Помічник судді на Одещині вимагав гроші з чоловіка за закриття адміністративної справи. Але правоохоронці затримали його під час отримання коштів та відкрили провадження вже проти нього.
Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.
Подробиці справи
За даними слідства, підозрюваний вимагав від громадянина 41 тис. грн за сприяння у припиненні адміністративного провадження. Йшлося про справу щодо керування транспортним засобом без посвідчення водія. Посадовець запевняв, що має вплив на суддю та може забезпечити ухвалення рішення про закриття справи у зв’язку з відсутністю події та складу правопорушення. Підозрюваного було затримано "на гарячому" під час отримання хабара та передачі підробленої постанови. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Яке покарання загрожує
Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про військових з Миколаївщини, які заробляли на СЗЧ. А також про одеситку, яка вербувала жінок у сексуальне рабство.
Читайте Новини.LIVE!