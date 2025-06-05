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Помічниця одеського судді допомагала закрити справи — розцінки

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Дата публікації: 5 червня 2025 14:32
Помічник судді на Одещині вимагав гроші за закриття кримінального провадження
Затримання фігуранта. Фото: Одеська обласна прокуратура

Помічник судді на Одещині вимагав гроші з чоловіка за закриття адміністративної справи. Але правоохоронці затримали його під час отримання коштів та відкрили провадження вже проти нього.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

За даними слідства, підозрюваний вимагав від громадянина 41 тис. грн за сприяння у припиненні адміністративного провадження. Йшлося про справу щодо керування транспортним засобом без посвідчення водія. Посадовець запевняв, що має вплив на суддю та може забезпечити ухвалення рішення про закриття справи у зв’язку з відсутністю події та складу правопорушення. Підозрюваного було затримано "на гарячому" під час отримання хабара та передачі підробленої постанови. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Закрити справу за 41 тис. — бізнес помічника судді на Одещині - фото 1
Вилучені гроші. Фото: Одеська обласна прокуратура

Яке покарання загрожує

Фігуранту повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 КК України (прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Йому загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військових з Миколаївщини, які заробляли на СЗЧ. А також про одеситку, яка вербувала жінок у сексуальне рабство.

Одеса Одеська область судді Кримінал Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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