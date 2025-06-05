Одеситка шукала дівчат та вербувала їх у сексуальне рабство в країни Євросоюзу

Затримання підозрюваної. Фото: Головне управління Націонлаьної поліції в Одеській області

Одеситка обіцяла дівчатам працевлаштування покоївками в готелі, однак відправляла їх у сексуальне рабство в одну з країн Євросоюзу. Жінку піймали на гарячому, їй загрожує до 12 років ув'язнення.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, одеситка у змові з невстановленими наразі особами, організувала пошук, підбір та вербування українок для послуг інтимного характеру в одній із країн Європейського Союзу. Дівчат жінка знаходила серед знайомих та у спеціально створених в одному з месенджерів групах, під виглядом працевлаштування покоївками в готель. Вводячи в оману людей, підозрювана обіцяла їм безкоштовні квитки на літак та достойну заробітну плату за кордоном.

Оголошення підозри. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Обшук у підозрюваної. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

За кожну дівчину підозрювана отримувала гонорар від спільників, у яких свого часу сама "працювала". В такий спосіб фігурантка обдурила двох жінок. Однак під час вербування третьої поліцейські її затримали.

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (вербування, переміщенні людини, вчиненому з метою експлуатації, з використанням обману, уразливого стану, за попередньою змовою групою осіб). Їй загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Суд обрав жінці запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримання іноземного сутенера в Одесі. А також про рекет у слідчому ізоляторі міста.