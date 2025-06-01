З Одеської обласної клінічної лікарні вигнали жінку, в якої не було коштів

Одеська обласна клінічна лікарня. Фото : соцмережі

З Одеської обласної клінічної лікарні вигнали вагітну жінку, в якої не було коштів на лікування. У зв'язку з цим директор медзакладу розпорядився почати службове розслідування щодо роботи перинатального центру.

Про це повідомив заступник медичного директора з акушерсько-гінекологічної допомоги Одеської обласної клінічної лікарні Родіон Гонта.

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Соцмережами шириться відео, авторка якого розповіла, що її попросили виписатися з лікарні, бо вона не заплатила за послуги, які мали б надаватися безкоштовно. У зв'язку з цим було ініційовано службове розслідування. Заступник директора з акушерсько-гінекологічної допомоги Радіон Гонта зазначив, що такі випадки є наприпустимими, оскільки пацієнтки закладу мають отримувати безоплатну допомогу.

"Лікарі задіяні у даному випадку вже відсторонені від займаних посад та роботи. Комісія перевіряє всі історії хвороб та клінічні протоколи. Результати перевірки будуть опубліковані на офіційному сайті Одеської обласної клінічної лікарні", — каже заступник директора з акушерсько-гінекологічної допомоги Радіон Гонта

Радіон Гонта також додав, що пацієнтка наразі перебуває в стабільному стані й очікує на народження дитини.

Нагадаємо, нщеодавно ми писали про модернізацію дитячої лікарні в нашому місті. А також про те, що в Одесі невдовзі з'явиться цифровий рентген.