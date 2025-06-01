Последствия ночного обстрела Одесской области дронами РФ

Пожар после атаки после атаки. Фото: Олег Кипер в соцсети

Ночью россияне снова атаковали Белгород-Днестровский район ударными беспилотниками. В результате ударов была повреждена гражданская инфраструктура, к счастью, пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия обстрела

В результате удара РФ в Лиманской громаде повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха. На месте прилета вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС. К счастью, пострадавших людей нет.

"Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области",— говорится в сообщении Олега Кипера.

Последствия удара РФ. Фото: Василий Резниченко в соцсети

Поврежденные дома. Фото: скриншот

Последствия атаки. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, что Украине предложили разработать собственное ядерное оружие. А также о том, как НАТО собирается сдерживать Россию.