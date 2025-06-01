Наслідким нічного обстрілу Одещини дронами РФ

Пожежа після атаки. Фото: Олег Кіпер у соцмережі

Вночі росіяни знову атакували Білгород-Дністровський район ударними безпілотниками. Внаслідок ударів було пошкоджено цивільну інфраструктуру, на щастя, постраждалих немає.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу

Внаслідок удару РФ у Лиманській громаді пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку. На місці прильоту спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. На щастя, постраждалих людей немає.

"Усі уповноважені служби працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини", — йдеться у повідомленні Олега Кіпера.

Наслідки удару РФ. Фото: Василь Резніченко у соцмережі

Пошкоджені будинки. Фото: скриншот

Наслідки атаки. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Україні запропонували розробити власну ядерну зброю. А також про те, як НАТО збирається стримувати Росію.