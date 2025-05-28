В Одесі оновили одну з міських дитячих лікарень - в ній з'явилася ендоскопія

Дитина в лікарні. Фото: Одеська мерія

В Одесі в міській лікарні № 3 повністю оновлено хірургічний стаціонар та придбані ендоскопи, яких довгий час не вистачало медзакладу. Ремонтні роботи проводилися з урахуванням усіх вимог безбар'єрності.

Про це повідомляє Одеська мерія.

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Оновлений дитячий стаціонар

Хірургію в міській лікарні № 3 повністю оновили. Після цього у відділенні функціонує ендоскопічний кабінет для проведення хірургічних втручань різного ступеню важкості. Ремонт і модернізація медзакладу проводився з урахуванням принципів безбар'єрності, щоб кожен пацієнт міг отримати якісну допомогу без обмежень.

"Нагадаємо, наприкінці 2023 року в лікарні відкрито відділення екстреної, невідкладної та травматологічної допомоги, що працює 24/7. Тут надають допомогу дітям у критичних станах, проводять екстрену вакцинацію та здійснюють складні реконструктивні операції", — йдеться у повідомленні мерії.

Крім того, в лікарні були відремонтовані маломісні палати для зручності пацієнтів.

Новітня апаратура. Фото: Одеська мерія

Палати для дітей. Фото: Одеська мерія

Оновлена хірургія. Фото: Одеська мерія

Мельцеровські бокси

Раніше також стало відомо про те, що в дитячій міській лікарні № 3 були облаштовані мельцеровські бокси. Це палати зі спеціальною системою вентиляції, які дозволяють повністю ізолювати пацієнтів з підозрою на інфекційні хвороби. Такий підхід мінімізує ризик розповсюдження внутрішньолікарняних інфекцій та забезпечує дотримання санітарно-епідеміологічних норм.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Одесі з'явиться цифровий рентген. А також про сучасну лікарню в місті за кошти італійців.