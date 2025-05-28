В Одессе обновили одну из городских детских больниц - в ней появилась эндоскопия

Ребенок в больнице. Фото: Одесская мэрия

В Одессе в городской больнице № 3 полностью обновлен хирургический стационар и приобретены эндоскопы, которых долгое время не хватало медучреждению. Ремонтные работы проводились с учетом всех требований безбарьерности.

Об этом сообщает Одесская мэрия.

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Обновленный детский стационар

Хирургию в городской больнице № 3 полностью обновили. После этого в отделении функционирует эндоскопический кабинет для проведения хирургических вмешательств различной степени тяжести. Ремонт и модернизация медучреждения проводился с учетом принципов безбарьерности, чтобы каждый пациент мог получить качественную помощь без ограничений.

"Напомним, в конце 2023 года в больнице открыто отделение экстренной, неотложной и травматологической помощи, работающее 24/7. Здесь оказывают помощь детям в критических состояниях, проводят экстренную вакцинацию и осуществляют сложные реконструктивные операции",— говорится в сообщении мэрии.

Кроме того, в больнице были отремонтированы маломестные палаты для удобства пациентов.

Новейшая аппаратура. Фото: Одесская мэрия

Палаты для детей. Фото: Одесская мэрия

Обновленная хирургия. Фото: Одесская мэрия

Мельцеровские боксы

Ранее также стало известно о том, что в детской городской больнице № 3 были обустроены мельцеровские боксы. Это палаты со специальной системой вентиляции, которые позволяют полностью изолировать пациентов с подозрением на инфекционные болезни. Такой подход минимизирует риск распространения внутрибольничных инфекций и обеспечивает соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе появится цифровой рентген. А также о современной больнице в городе за средства итальянцев.