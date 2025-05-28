Прогноз погоды в Одессе на завтра, 29 мая - дожди, туман и облака

Туман на побережье. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Завтра, в четверг, 29 мая, Одессу снова накроют дождевые облака, однако в течение дня будут прояснения. Кроме того, в регионе ожидается сильный туман, поэтому водителям следует быть осторожными.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет очень облачно с временными прояснениями. Также синоптики снова обещают умеренные дожди. Ветер ожидается западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет достигать +12...+14°C, однако днем потеплеет до +18...+20°C. Температура морской воды 29 мая будет на уровне +15...+16°C.

Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает облачная погода, однако с временными прояснениями. В течение суток обещают небольшие дожди с грозами. Ветер — южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +10...+15°C, а в светлое время суток от +18 до +23°C. На автодорогах области ночью и утром местами будет туман, видимость 200-500 м.

Погода Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине потеплеет. А также о том, какую погоду синоптики обещали в мае.