Прогноз погоди в Одесі на завтра, 29 травня - дощі, туман та хмари

Туман на узбережжі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у четвер, 29 травня, Одесу знову накриють дощові хмари, однак протягом дня будуть прояснення. Крім того, в регіоні очікується сильний туман, тому водіям слід бути обережними.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде дуже хмарно із тимчасовими проясненнями. Також синоптики знову обіцяють помірні дощі. Вітер очікується західний, 5-10 м/с. Температура вночі сягатиме +12...+14°C, однак вдень потеплішає до +18...+20°C. Температура морської води 29 травня буде на рівні +15...+16°C.

Погода в Одесі. Фото: скриншот

Погода на Одещині

На Одеську область також очікує хмарна погода, однак із тимчасовими проясненнями. Протягом доби обіцяють невеликі дощі із грозами. Вітер — південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +10...+15°C, а в світлі часи від +18 до +23°C. На автошляхах області вночі та вранці місцями буде туман, видимість 200-500м.

Погода Одещини. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, коли в Україні потеплішає. А також про те, яку погоду синоптики обіцяли у травні.