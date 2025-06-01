Из Одесской областной клинической больницы выгнали женщину, у которой не было средств

Одесская областная клиническая больница. Фото: соцсети

Из Одесской областной клинической больницы выгнали беременную женщину, у которой не было средств на лечение. В связи с этим директор медучреждения распорядился начать служебное расследование относительно работы перинатального центра.

Об этом сообщил заместитель медицинского директора по акушерско-гинекологической помощи Одесской областной клинической больницы Родион Гонта.

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Соцсетями распространяется видео, автор которого рассказала, что ее попросили выписаться из больницы, потому что она не заплатила за услуги, которые должны предоставляться бесплатно. В связи с этим было инициировано служебное расследование. Заместитель директора по акушерско-гинекологической помощи Радион Гонта отметил, что такие случаи недопустимы, поскольку пациентки заведения должны получать бесплатную помощь.

"Врачи задействованы в данном случае уже отстранены от занимаемых должностей и работы. Комиссия проверяет все истории болезней и клинические протоколы. Результаты проверки будут опубликованы на официальном сайте Одесской областной клинической больницы",— говорит заместитель директора по акушерско-гинекологической помощи Радион Гонта

Радион Гонта также добавил, что пациентка сейчас находится в стабильном состоянии и ожидает рождения ребенка.

Напомним, еще недавно мы писали о модернизации детской больницы в нашем городе. А также о том, что в Одессе вскоре появится цифровой рентген.