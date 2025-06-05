Одесситка искала девушек и вербовала их в сексуальное рабство в страны Евросоюза

Задержание подозреваемой. Фото: Главное управление Национлаьной полиции в Одесской области

Одесситка обещала девушкам трудоустройство горничными в отеле, однако отправляла их в сексуальное рабство в одну из стран Евросоюза. Женщину поймали с поличным, ей грозит до 12 лет заключения.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

По данным следствия, одесситка в сговоре с неустановленными пока лицами, организовала поиск, подбор и вербовку украинок для услуг интимного характера в одной из стран Европейского Союза. Девушек женщина находила среди знакомых и в специально созданных в одном из мессенджеров группах, под видом трудоустройства горничными в отель. Вводя в заблуждение людей, подозреваемая обещала им бесплатные билеты на самолет и достойную заработную плату за рубежом.

Объявление подозрения. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Обыск у подозреваемой. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

За каждую девушку подозреваемая получала гонорар от сообщников, у которых в свое время сама "работала". Таким образом фигурантка обманула двух женщин. Однако во время вербовки третьей полицейские ее задержали.

Какое наказание грозит

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины (вербовка, перемещении человека, совершенном с целью эксплуатации, с использованием обмана, уязвимого состояния, по предварительному сговору группой лиц). Ей грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой. Суд избрал женщине меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, недавно мы писали о задержании иностранного сутенера в Одессе. А также о рэкете в следственном изоляторе города.