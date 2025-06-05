Военные на Николаевщине требовали деньги с бойцов ВСУ за возвращение из СЗЧ

Задержание фигуранта. Фото: Государственное бюро расследований

Военные на Николаевщине требовали деньги с бойцов, которые самовольно оставили часть, за возвращение на службу. Однако одного из дельцов поймали с поличным во время получения средств, фигурантам грозит тюрьма.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Подробности дела

По данным следствия, служащие воинской части на Николаевщине, требовали от военных, которые ушли в СЗЧ, деньги в обмен на возвращение на службу. Хотя такую возможность они, согласно законодательству, должны предоставлять всем желающим бесплатно. Свои услуги подозреваемые оценили в 3 тысячи долларов США. Кроме того, за эти деньги фигуранты предлагали бойцам назначения на должность не связанную с привлечением к выполнению боевых действий. Правоохранители задержали одного из дельцов во время получения второй части оплаты от "клиента".

Фигурант и изъятые деньги. Фото: Государственное бюро расследований

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщено о подозрении по ч.3 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о военном, который собирал дикий каннабис в Одесской области и попал в суд. А также о правоохранителе, который перевозил мужчин в ПМР.