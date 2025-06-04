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Россияне ждут наступления ВСУ на Николаевщине — в рядах паника

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Дата публикации 4 июня 2025 17:03
АТЕШ сообщает о панике в рядах военных РФ на Кинбурской косе
Военные РФ. Фото иллюстративное: Украинская правда

Российские военные на Кинбурской косе ожидают десантаВСУ, однако руководство не дает им четких указаний по поводу обороны. Это вызвало панику, из-за чего оккупанты начали стрелять друг в друга.

Об этом сообщают агенты партизанского движения АТЕШ.

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Паника на Кинбурской косе

Партизаны из состава 80-й отдельной мотострелковой бригады и 61-й отдельной бригады морской пехоты сообщают о хаосе и панике среди российских войск на Кинбурнской косе. Командование направляет подразделения на позиции в ожидании украинского десанта, но не дает никаких четких указаний. Напряжение в рядах ВС РФ настолько высокое, что военнослужащие начали стрелять друг в друга.

"В результате этого дружественного огня были убиты два российских солдата. Командование пытается скрыть инцидент",— говорится в сообщении АТЕШ.

Напомним, недавно мы писали о подрыве Керченского моста силами СБУ. А также об угрозе от ракетоносителей в Черном море.

Одесса Николаевская область Новости Одессы война в Украине АТЕШ
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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