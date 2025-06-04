АТЕШ повідомляє про паніку в рядах військових РФ на Кінбурській косі

Військові РФ. Фото ілюстративне: Українська правда

Російські військові на Кінбурській косі очікують десанту ЗСУ, однак керівництво не дає їм чітких вказівок щодо оборони. Це викликало паніку, через що окупанти почали стріляти один в одного.

Про це повідомляють агенти партизанського руху АТЕШ.

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Паніка на Кінбурській косі

Партизани зі складу 80-ї окремої мотострілецької бригади і 61-ї окремої бригади морської піхоти повідомляють про хаос і паніку серед російських військ на Кінбурнській косі. Командування направляє підрозділи на позиції в очікуванні українського десанту, але не дає чітких вказівок. Напруга в рядах ЗС РФ настільки висока, що військовослужбовці почали стріляти один в одного.

"Внаслідок цього дружнього вогню було вбито двох російських солдатів. Командування намагається приховати інцидент", — йдеться у повідомленні АТЕШ.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про підрив Керченського мосту силами СБУ. А також про загрозу від ракетоносіїв у Чорному морі.