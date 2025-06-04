Как СБУ получили видео подрыва Крымского моста

Подрыв Крымского моста. Фото: скриншот

Видео подрыва Крымского моста 3 июня было получить почти столь же трудно, насколько и заложить под него взрывчатку. Поскольку для этого спецслужбы должны были провести еще одну, дополнительную операцию.

Об этом рассказал директор развития информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире канала Espreso.

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Дополнительная спецоперация СБУ

По мнению Валерия Рябых, чтобы получить видео подрыва Крымского моста, Службе безопасности Украины пришлось провести еще одну, дополнительную операцию. Это могло быть сделано двумя путями. Первый вариант предусматривает установку собственной камеры на одной из конструкций путепровода. Второй — взлом системы видеонаблюдения россиян хакерами.

"Даже чтобы снять подобное видео, нужно было бы провести ряд организационных оперативных мероприятий. Это мог быть взлом российской видеомережи, которая предназначалась для охраны этого объекта. Возможно, были установлены какие-то свои средства для видеосъемки. Однако даже документирование этой операции — действо, которое не очень легко организовать", — сказал директор развития информационно-консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Валерий Рябых также добавил, что агентурным способом очень трудно было бы заложить взрывчатку весом в 1100 кг в тротиловом эквиваленте. Поэтому в процессе спецоперации могли быть задействованы подводные дроны.

Напомним, недавно мы писали о том, как СБУ в третий раз взорвала Крымский мост. А также о мемах, которые распространяются по соцсетям после этой спецоперации.