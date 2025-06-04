Як СБУ здобули відео підриву Кримського мосту

Підрив Кримського мосту. Фото: скриншот

Відео підриву Кримського мосту 3 червня було здобути майже настільки ж важко, наскільки й закласти вибухівку. Оскільки для цього спецслужби мали провести ще одну, додаткову операцію.

Про це розповів директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в ефірі каналу Espreso.

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Додаткова спецоперація СБУ

На думку Валерія Рябих, аби здобути відео підриву Кримського мосту, Службі безпеки України довелося провести ще одну, додаткову операцію. Це могло бути зроблено двома шляхами. Перший варіант передбачає встановлення власної камери на одній з конструкцій шляхопроводу. Другий — злам системи відеоспостререження росіян хакерами.

"Навіть щоб зняти подібне відео, потрібно було б провести низку організаційних оперативних заходів. Це міг бути злам російської відеомережі, що призначалася для охорони цього об'єкту. Можливо, були встановлені якісь свої засоби для відеозйомки. Однак навіть документування цієї операції — дійство, яке не дуже легко організувати", — сказав директор розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Валерій Рябих також додав, що в агентурний спосіб дуже важко було б закласти вибухівку вагою у 1100 кг в тротиловому еквіваленті. Тому в процесі спецоперації могли бути задіяні підводні дрони.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як СБУ втретє підірвала Кримський міст. А також про меми, які ширяться соцмережами після цієї спецоперації.