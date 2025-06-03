СБУ взорвали Крымский мост, заминировав его опоры на уровне дна

Крымский мост. Фото иллюстративное: Корреспондент

Служба безопасности Украины провела новую уникальную спецоперацию и в третий раз поразила Крымский мост. На этот раз спецслужбам удалось заминировать опоры путепровода под водой.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

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По данным СБУ, подготовка к этой операции длилась несколько месяцев. Агенты заранее заминировали опоры путепровода и сегодня взрывное устройство было активировано. Обошлось без жертв среди гражданского населения. В результате подводные подпорки сооружения были сильно повреждены на уровне дна. Для этого было применено 1100 кг взрывчатки в тротиловом эквиваленте.

"Никаким незаконным объектам РФ нет места на территории нашего государства. Поэтому Крымский мост — абсолютно законная цель, особенно учитывая то, что враг использовал его как логистическую артерию для обеспечения своих войск. Крым — это Украина, и любые проявления оккупации будут получать наш жесткий ответ",— сказал глава СБУ Василий Малюк.

В СБУ также добавляют, что сейчас Крымский мост фактически находится в аварийном состоянии.

Мост после взрыва. Фото: СБУ

Напомним, недавно мы писали о том, что Крымский мост стал символом россиян. А также о том, как оккупационные власти полуострова готовились к атаке на этот путепровод.