СБУ підірвали Кримський міст, замінувавши його опори на рівні дна

СБУ втретє підірвала Кримський міст — подробиці
Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст. На цей раз спецслужбам вдалося замінувати опори шляхопроводу під водою.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Враження Кримського мосту
За даними СБУ, підготовка до цієї операції тривала декілька місяців. Агенти заздалегідь замінували опори шляхопроводу і сьогодні вибуховий пристрій був активований. Обійшлося без жертв серед цивільного населення. В результаті підводні підпірки споруди були сильно пошкоджені на рівні дна. Для цього було застосовано 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті.
"Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", — сказав голова СБУ Василь Малюк.
В СБУ також додають, що наразі Кримський міст фактично перебуває в аварійному стані.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Кримський міст став символом росіян. А також про те, як окупаційна влада півострову готувалася до атаки на цей шляхопровід.
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