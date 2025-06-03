СБУ підірвали Кримський міст, замінувавши його опори на рівні дна

Кримський міст. Фото ілюстративне: Кореспондент

Служба безпеки України провела нову унікальну спецоперацію і втретє вразила Кримський міст. На цей раз спецслужбам вдалося замінувати опори шляхопроводу під водою.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

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За даними СБУ, підготовка до цієї операції тривала декілька місяців. Агенти заздалегідь замінували опори шляхопроводу і сьогодні вибуховий пристрій був активований. Обійшлося без жертв серед цивільного населення. В результаті підводні підпірки споруди були сильно пошкоджені на рівні дна. Для цього було застосовано 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті.

"Жодним незаконним обʼєктам РФ немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст — абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ. Крим — це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь", — сказав голова СБУ Василь Малюк.

В СБУ також додають, що наразі Кримський міст фактично перебуває в аварійному стані.

Міст після вибуху. Фото: СБУ

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Кримський міст став символом росіян. А також про те, як окупаційна влада півострову готувалася до атаки на цей шляхопровід.