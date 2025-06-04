Ракетоносители РФ в Черном море - какая угроза для Одесской области рассказали в ВМС ВСУ Украины

Кораблей РФ в море стало больше — опасность для Одесчины
Сегодня, 4 июня, Россия снова вывела на патрулирование в Черное море ракетоносители с "Калибрами". Кроме того, РФ продолжает создавать угрозу для гражданского судоходства в Средиземной акватории.
Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.
Количество кораблей в морях
В Черном море сейчас находятся 2 ракетоносителя РФ, которые могут выпустить до 12 "Калибров". В Средиземном на рейды выведены три российских судна, одно из которых снаряжено сразу 8 ракетами. В Азовской акватории присутствия врага не зафиксировано.
Движение по Керченскому проливу
За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 5 судов, 4 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию — 2 корабля, 1 из них направлялся со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.
Напомним, недавно мы писали о том, что РФ не хватает оборудования для кораблей. А также о том, куда Россия передислоцировала часть военного флота.
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