Ракетоносії РФ у Чорному морі - яка загроза для Одещини розповіли у ВМС ЗСУ України

Ракетоносій РФ. Фото ілюстративне: twitter.com/Svdok

Сьогодні, 4 червня, Росія знову вивела на патрулювання у Чорне море ракетоносії із "Калібрами". Крім того, РФ продовжує створювати загрозу для цивільного судноплавства у Середземній акваторії.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебувають 2 ракетоносії РФ, які можуть випустити до 12 "Калібрів". У Середземному на рейди виведено три російських судна, одне з яких споряджене одразу 8 ракетами. В Азовській акваторії присутності ворога не зафіксовано.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 5 суден, 4 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії — 2 кораблі, 1 з них прямував зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що РФ бракує обладнання для кораблів. А також про те, куди Росія передислокувала частину військового флоту.