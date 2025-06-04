Военный ВСУ из Одесской области хранил почти 100 граммов каннабиса для собственного потребления

Военный в поле. Фото иллюстративное: ТСН

Военный собрал возле одного из сел Одесской области почти 92 грамма каннабиса и хранил его для собственного потребления. Однако на этом его разоблачили правоохранители, дело рассматривали в Подольском районном суде.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный, уроженец молдавского села Бендеры с украинским гражданством, нашел возле села Бочмановка Подольского района дикий каннабис. Служащий сорвал соцветия и принес их домой. После этого мужчина высушил растения и разложил их по баночкам для дальнейшего употребления. В результате у него получилось почти 92 грамма готового продукта. Однако правоохранители провели обыск в его помещении, изъяли запрещенное вещество и открыли дело.

Что решил суд

Военного признали виновным по ч. 1 ст. 309 УК Украины (хранение психотропов без цели сбыта). Он должен заплатить 17 000 гривен штрафа и 1 912 грн за проведение экспертизы. Но самое печальное то, что все его запасы каннабиса по решению суда будут изъяты и уничтожены.

Напомним, недавно мы писали о военном, который зарабатывал на оформлении инвалидностей. А также о служащем, который украл ноутбук из магазина.