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Головна Одеса Військовий на Одещині зібрав дикий канабіс — як покарав суд

Військовий на Одещині зібрав дикий канабіс — як покарав суд

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Дата публікації: 4 червня 2025 21:51
Військовий ЗСУ з Одещини зберігав майже 100 грамів канабісу для власного споживання
Військовий у полі. Фото ілюстративне: ТСН

Військовий зібрав біля одного з сіл на Одещині майже 92 грами канабісу та зберігав його для власного споживання. Однак на цьому його викрили правоохоронці, справу розглядали у  Подільському районному суді.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий, уродженець молдавського села Бендери з українським громадянством, знайшов біля села Бочманівка Подільського району дикий канабіс. Службовець зірвав суцвіття та приніс їх додому. Після цього чоловік висушив рослини та розклав їх по баночках для подальшого вживання. В результаті у нього вийшло майже 92 грами готового продукту. Проте правоохоронці провели обшук у його приміщенні, вилучили заборонену речовину та відкрили справу.

Що вирішив суд

Військового визнали винним за ч. 1 ст. 309 КК України (зберігання психотропів без мети збуту). Він має сплатити 17 000 гривень штрафу та 1 912 грн за проведення експертизи. Але найсумніше те, що усі його запаси канабісу за рішенням суду будуть вилучені та знищені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який заробляв на оформленнях інвалідностей.  А також про службовця, котрий вкрав ноутбук із крамниці.

Одеса ЗСУ Одеська область Новини Одеси канабіс
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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