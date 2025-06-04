Одещину та Румунію з'єднає міст за 12 мільярдів

Міст через річку. Фото ілюстративне: Інфопост

В Одеській області планують побудувати міст через Дунай до Румунії. На його зведення планують залучити 12 мільярдів гривень допомоги від міжнародних партнерів.

Про це йдеться у проєкті Стратегії відновлення та розвитку Одеської області на 2025–2027 роки.

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Новий міст

Новий міст проходитиме через Дунай між селом Орлівка і румунським містом Ісакча. Це дасть змогу з'єднати Україну з Румунією, Болгарією та Туреччиною зручним автомобільним шляхом. Проєкт передбачає залучення понад 12 мільярдів гривень міжнародної допомоги. За планом, цей шляхопровід стане частиною міжнародного транспортного коридору E87. Завдяки новому переходу шлях до Ісакчі скоротиться на 80 км, а водіям більше не доведеться двічі перетинати кордон через Молдову.

Стратегія розвитку. Фото: скриншот

Яким буде міст

Міст буде чотирисмуговим, з пішохідними тротуарами по обидва боки та сейсмостійкістю до 9 балів. З української сторони планується збудувати під'їзну дорогу завдовжки 3 км, з боку Румунії — 950 метрів. Проєкт також включає прокладання залізничної лінії Ізмаїл-Рені та розширення автодорожньої інфраструктури. Звести споруду планують протягом 36 місяців.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про аеропорт, який планують відновити на Одещині. А також про ремонт мосту через канал Кофа.