В Ізмаїлі на Одещині оновлять аеропорт за 525 мільйонів гривень

Аеропорт "Ізмаїл". Фото: Пасажирський транспорт

В Ізмаїлі на Одещині планують відновити аеропорт, який не працює з 2010 року. На це планують виділити понад півмільярда гривень з державного бюджету.

Про це йдеться у проєкті Стратегії відновлення та розвитку Одеської області на 2025–2027 роки.

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Оновлення аеропорту

Аеропорт в Ізмаїлі на Одещині планують зробити придатним для внутрішніх та міжнародних рейсів. На це з державного бюджету хочуть витратити понад 525 мільйонів гривень протягом 2025–2027 років. Роботи проводитимуть протягом 30 місяців. Проєкт передбачає будівництво нового терміналу, оновлення інфраструктури, закупівлю техніки, сертифікацію аеродрому та підготовку персоналу.

У разі успіху аеропорт зможе приймати до 360 тисяч пасажирів на рік. Крім того, це надасть Ізмаїлу 500 робочих місць.

Стратегія відновлення. Фото: скриншот

Аеропорт в Ізмаїлі

Ізмаїльський аеропорт не працює з 2010 року, оскільки його злітна смуга та термінал не відповідають нормам безпеки. У жовтні 2018 року авіаційна компанія "Одеса" заявила про плани відкрити авіасполучення із районними центрами області з використанням його терміналів.

У 2020-му році на ремонт аеропорту вже виділяли 70 мільйонів гривень, які надійшли до обласного бюджету у вигляді субвенції. Проте ці кошти так і не були освоєні, тому їх повернули державі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про заробітню платну очільника миколаївського аеропорту. А також про патрульний літак із людьми, який розбився у Південній Кореї.