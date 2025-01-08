Ким рассказал, за что директор Николаевского аэропорта получает зарплату

Так экономнее — Ким о зарплате главы Николаевского аэропорта
Директор разрушенного в результате боевых действий Николаевского аэропорта Владимир Берко получает всего 35 тыс. грн зарплаты. Он сохраняет коллектив, чтобы не потерять лицензию.
Об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.
За что деньги
По словам главы области, 667 тыс. грн, которые задекларировал и.о. директора Николаевского аэропорта, — это не зарплата, а все выплаты, которые получает чиновник.
"У нас он получает 35 тыс., остальное — это его пенсия", — сказал Виталий Ким.
Начальник ОВА отметил, что Владимир Берко удерживает минимальный штат работников аэропорта. Если их уволить, аэропорт потеряет летную лицензию, а восстановить ее будет намного дороже.
"Я считаю, что зарплата в 30+ тыс. грн, и он там занимается тем, чем должен заниматься, он не сидит дома — это правильная история", — объяснил Виталий Ким.
Ранее мы сообщали, что и. о. директора Одесского аэропорта Ольга Макогонюк за 2022 год заработала 476,4 тыс. грн. В 2023 году она указала 434,4 тыс. грн зарплаты. Отметим, что воздушный вокзал в Одессе не только не работает, но и получил повреждения в результате российских обстрелов.
Также президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых можно открыть аэропорты в Украине.
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