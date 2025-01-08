Ким рассказал, за что директор Николаевского аэропорта получает зарплату

Начальник Николаевской ОГА Виталий Ким, фото: Новини.LIVE

Директор разрушенного в результате боевых действий Николаевского аэропорта Владимир Берко получает всего 35 тыс. грн зарплаты. Он сохраняет коллектив, чтобы не потерять лицензию.

Об этом сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким.

Читайте также:

За что деньги

По словам главы области, 667 тыс. грн, которые задекларировал и.о. директора Николаевского аэропорта, — это не зарплата, а все выплаты, которые получает чиновник.

"У нас он получает 35 тыс., остальное — это его пенсия", — сказал Виталий Ким.

Начальник ОВА отметил, что Владимир Берко удерживает минимальный штат работников аэропорта. Если их уволить, аэропорт потеряет летную лицензию, а восстановить ее будет намного дороже.

"Я считаю, что зарплата в 30+ тыс. грн, и он там занимается тем, чем должен заниматься, он не сидит дома — это правильная история", — объяснил Виталий Ким.

Ранее мы сообщали, что и. о. директора Одесского аэропорта Ольга Макогонюк за 2022 год заработала 476,4 тыс. грн. В 2023 году она указала 434,4 тыс. грн зарплаты. Отметим, что воздушный вокзал в Одессе не только не работает, но и получил повреждения в результате российских обстрелов.

Также президент Владимир Зеленский назвал условия, при которых можно открыть аэропорты в Украине.