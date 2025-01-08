Кім розповів, за що директор Миколаївського аеропорту отримує зарплату

Начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Фото: Новини.LIVE

Директор зруйнованого внаслідок бойових дій Миколаївського аеропорту Володимир Берко отримує лише 35 тис. грн зарплати. Він зберігає колектив, щоби не втратити ліцензію.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За словами очільника області, 667 тис. грн, які задекларував в. о. директора Миколаївського аеропорту — це не зарплата, а всі виплати, які отримує посадовець.

"У нас він отримує 35 тис., решта — це його пенсія", — сказав Віталій Кім.

Начальник ОВА зазначив, що Володимир Берко утримує мінімальний штат працівників аеропорту. Якщо їх звільнити, аеропорт втратить льотну ліцензію, а відновити її буде набагато дорожче.

"Я вважаю, що зарплата в 30+ тис. грн, і він там займається тим, чим має займатися, він не сидить вдома — це правильна історія", — пояснив Віталій Кім.

Раніше ми повідомляли, що в. о. директорки Одеського аеропорту Ольга Макогонюк за 2022 рік заробила 476,4 тис. грн. У 2023 році вона зазначила 434,4 тис. грн зарплати. Зазначимо, що повітряний вокзал в Одесі не тільки не працює, але й зазнав пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

Також президент Володимир Зеленський назвав умови, за яких можна відкрити аеропорти в Україні.