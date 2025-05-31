В Измаиле Одесской области обновят аэропорт за 525 миллионов гривен

Аэропорт "Измаил". Фото: Пассажирский транспорт

В Измаиле На Одесчине планируют восстановить аэропорт, который не работает с 2010 года. На это планируют выделить более полумиллиарда гривен из государственного бюджета.

Об этом говорится в проекте Стратегии восстановления и развития Одесской области на 2025-2027 годы.

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Аэропорт в Измаиле Одесской области планируют сделать пригодным для внутренних и международных рейсов. На это из государственного бюджета хотят потратить более 525 миллионов гривен в течение 2025-2027 годов. Работы будут проводить в течение 30 месяцев. Проект предусматривает строительство нового терминала, обновление инфраструктуры, закупку техники, сертификацию аэродрома и подготовку персонала.

В случае успеха аэропорт сможет принимать до 360 тысяч пассажиров в год. Кроме того, это даст Измаилу 500 рабочих мест.

Стратегия восстановления. Фото: скриншот

Аэропорт в Измаиле

Измаильский аэропорт не работает с 2010 года, поскольку его взлетная полоса и терминал не соответствуют нормам безопасности. В октябре 2018 года авиационная компания "Одесса" заявила о планах открыть авиасообщение с районными центрами области с использованием его терминалов.

В 2020-м году на ремонт аэропорта уже выделяли 70 миллионов гривен, которые поступили в областной бюджет в виде субвенции. Однако эти средства так и не были освоены, поэтому их вернули государству.

Напомним, недавно мы писали о заработной плате главы николаевского аэропорта. А также о патрульном самолете с людьми, который разбился в Южной Корее.