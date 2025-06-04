Одесскую область и Румынию соединит мост за 12 миллиардов

Мост через реку. Фото иллюстративное: Инфопост

В Одесской области планируют построить мост через Дунай в Румынию. На его возведение планируют привлечь 12 миллиардов гривен помощи от международных партнеров.

Об этом говорится в проекте Стратегии восстановления и развития Одесской области на 2025-2027 годы.

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Новый мост

Новый мост будет проходить через Дунай между селом Орловка и румынским городом Исакча. Это позволит соединить Украину с Румынией, Болгарией и Турцией удобным автомобильным путем. Проект предусматривает привлечение более 12 миллиардов гривен международной помощи. По плану, этот путепровод станет частью международного транспортного коридора E87. Благодаря новому путепроводу путь в Исакчу сократится на 80 км, а водителям больше не придется дважды пересекать границу через Молдову.

Стратегия развития. Фото: скриншот

Каким будет мост

Мост будет четырехполосным, с пешеходными тротуарами с обеих сторон и сейсмостойкостью до 9 баллов. На украинской территории планируется построить подъездную дорогу длиной 3 км, со стороны Румынии — 950 метров. Проект также включает прокладку железнодорожной линии Измаил-Рени и расширение автодорожной инфраструктуры. Возвести сооружение планируют в течение 36 месяцев.

Напомним, недавно мы писали об аэропорте, который планируют восстановить в Одесской области. А также о ремонте моста через канал Кофа.