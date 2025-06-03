На Одещині завершують ремонт мосту через канал Кофа

Міст через канал Кофа. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

На автодорозі Т-16-07 Ізмаїл — Кілія — Вилкове на Одещині завершуються ремонтні роботи мосту через канал Кофа. Цей шляхопровід є стратегічно та логістично важливим, оскільки з'єднує Ізмаїльський та Кілійський порти.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Ремонт завершується

Наразі вже влаштовано верхній шар асфальтобетонного покриття на мосту через канал Кофа та підходах. Також встановлено дорожні знаки та нанесено розмітку. Фахівці укріпили узбіччя, висіяли траву на укосах та пофарбували споруду. Після завершення ремонту значно покращиться транспортне сполучення в регіоні та збільшиться пропускна здатність дороги.

"Після ремонту значно прискориться пересування, як цивільних авто, так і бригад швидкої допомоги, шкільних автобусів, екстрених служб та великовантажних транспортних засобів, що везуть товари економічного значення", — йдеться у повідомленні Служби відновлення та розвитку інфраструктури.

Оновлений міст. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Дорога на мосту. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Важливість шляхопроводу

Міст через канал Кофа був побудований у 60-ті роки минулого століття. Довгий час споруда перебувала в аварійному стані. Її відновлення почали у 2024 році. Цей шляхопровід є важливим для півдня Одещини, оскільки поєднує Ізмаїльський та Кілійській порти, та має вагоме значення для чотирьох громад регіону.

Підходи до мосту. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Міст після ремонту. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

Нагадаємо, нещодавно ми писали про будівництво пішохідного мосту у Києві. А також про шляхопровід, який впав на пасажирський потяг у Брянській області.