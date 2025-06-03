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Пробок станет меньше — на Одесчине мост Кофу почти готов

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Дата публикации 3 июня 2025 11:14
В Одесской области завершают ремонт моста через канал Кофа
Мост через канал Кофа. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

На автодороге Т-16-07 Измаил — Килия — Вилково в Одесской области завершаются ремонтные работы моста через канал Кофа. Этот путепровод является стратегически и логистически важным, поскольку соединяет Измаильский и Килийский порты.

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Ремонт завершается

Сейчас уже устроен верхний слой асфальтобетонного покрытия на мосту через канал Кофа и подходах. Также установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Специалисты укрепили обочины, высеяли траву на откосах и покрасили сооружение. После завершения ремонта значительно улучшится транспортное сообщение в регионе и увеличится пропускная способность дороги.

"После ремонта значительно ускорится передвижение, как гражданских авто, так и бригад скорой помощи, школьных автобусов, экстренных служб и большегрузных транспортных средств, везущих товары экономического значения",— говорится в сообщении лужба восстановления и развития инфраструктуры.

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Обновленный мост. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области
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Дорога на мосту. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Важность путепровода

Мост через канал Кофа был построен в 60-е годы прошлого века. Долгое время сооружение находилось в аварийном состоянии. Его восстановление начали в 2024 году. Этот путепровод является важным для юга Одесской области, поскольку объединяет Измаильский и Килийский порты, и имеет большое значение для четырех громад региона.

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Подходы к мосту. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области
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Мост после ремонта. Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области

Напомним, недавно мы писали о строительстве пешеходного моста в Киеве. А также о путепроводе, который упал на пассажирский поезд в Брянской области.

Одесса мост ремонт Одесская область Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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