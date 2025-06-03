Військові кораблі Росії у Чорному та Середземному морях - ВМС України попереджає про ймовірність обстрілів та небезпеку для Одещини

Російський ракетоносій. Фото ілюстративне: Укрінформ

Сьогодні, 3 червня, Росія вивела на патрулювання у Чорне та Середземне моря ракетоносії із "Калібрами". Однак у Азовській акваторії зранку присутності військового флоту РФ виявлено не було.

Про це повідомили у Військово-Морських силах Збройних сил України.

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У Чорному морі наразі перебувають 2 ракетоносії РФ, які можуть випустити до 12 "Калібрів". У Середземному на рейди виведено три російських судна, одне з яких споряджене одразу 8 ракетами. В Азовській акваторії присутності ворога не було виявлено.

Актуальна інформація. Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшло 10 суден, 7 із яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовської акваторії — 3 корабля, 1 з них прямував зі сторони Туреччини. У ВМС додають: Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, що ускладнює моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому безпека у Чорному морі — є пріоритетом для всього світу. А також про те, що РФ розпродає кораблі.