Военные корабли России в Черном и Средиземном морях - ВМС Украины предупреждает о вероятности обстрелов и опасности для Одесской области

Российский ракетоноситель. Фото иллюстративное: Укринформ

Сегодня, 3 июня, Россия вывела на патрулирование в Черное и Средиземное моря ракетоносители с "Калибрами". Однако в Азовской акватории утром присутствия военного флота РФ обнаружено не было.

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находятся 2 ракетоносителя РФ, которые могут выпустить до 12 "Калибров". В Средиземном на рейды выведены три российских судна, одно из которых снаряжено сразу 8 ракетами. В Азовской акватории присутствия врага не было обнаружено.

Актуальная информация. Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашло 10 судов, 7 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовскую акваторию — 3 корабля, 1 из них направлялся со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, что затрудняет мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о том, почему безопасность в Черном море — является приоритетом для всего мира. А также о том, что РФ распродает корабли.