Військовий ЗСУ з Одещини вимагав гроші з чоловіка за оформлення інвалідності

Військовий з грошима. Фото ілюстративне: 5 канал

На Одещині військовий вимагав хабар з чоловіка з епілепсією за оформлення висновку військово-лікарської комісії про непридатність до служби. Однак його піймали на гарячому та відкрили справу за фактом зловживання впливом.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Військовий з Одещини вимагав з начальника електростанції, який є "обмеженно придатним у воєнний час" через випадки епілепсії, гроші за сприяння в оформленні 2-ї группи інвалідності. Службовець запевнив, що має зв’язки із членами військово-лікарських комісій, які можуть допомогти у видачі необхідних документів за неравомірну вигоду. Така послуга коштувала 12 тисяч доларів. Однак клієнт не погодився та звернувся до правоохоронців, через що ділка було затримано.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ст. 369-2 ч.2 КК України (зловживання впливом). Він має сплатити штраф у розмірі 249 424 гривень та ще 10 177 гривень 92 копійки за проведення експертизи.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мешканця Одещини, який не пройшов ВЛК і став фігурантом кримінальної справи. А також про військового, який вкрав ноутбук із крамниці.