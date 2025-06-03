Военный ВСУ из Одесской области требовал деньги с мужчины за оформление инвалидности

Военный с деньгами. Фото иллюстративное: 5 канал

В Одесской области военный требовал взятку с мужчины с эпилепсией за оформление заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к службе. Однако его поймали с поличным и открыли дело по факту злоупотребления влиянием.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

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Подробности дела

Военный из Одесской области требовал с начальника электростанции, который является "ограниченно годным в военное время" из-за случаев эпилепсии, деньги за содействие в оформлении 2-й группы инвалидности. Служащий заверил, что у него есть связи с членами военно-врачебных комиссий, которые могут помочь в выдаче необходимых документов за неравномерную выгоду. Такая услуга стоила 12 тысяч долларов. Однако клиент не согласился и обратился к правоохранителям, из-за чего дельца задержали.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ст. 369-2 ч.2 УК Украины (злоупотребление влиянием). Он должен заплатить штраф в размере 249 424 гривен и еще 10 177 гривен 92 копейки за проведение экспертизы.

Напомним, недавно мы писали о жителе Одесской области, который не прошел ВВК и стал фигурантом уголовного дела. А также о военном, который украл ноутбук из магазина.