Уроженца Молдовы в Одесской области судили за неявку по повестке от ТЦК

ТЦК на улице. Фото иллюстративное: gazetahm.org

Житель Одесской области уклонился от воинского учета и не прошел медицинский учет. На него открыли уголовное дело, которое направили в Любашовский районный суд.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Подробности дела

Житель Одесской области был задержан полицейскими на улице. После проверки документов мужчину доставили в терцентр комплектования. В ТЦК ему вручили направление на военно-врачебную комиссию, однако он умышленно ее не прошел, не имея на то уважительных причин.

Что решил суд

Фигуранта признали виновным по ч.1 ст. 337 УК Украины (уклонение от воинского учета). Он должен заплатить штраф, равный 350 необлагаемым минимумам (а именно 5 950 гривен).

Напомним, недавно мы писали о военном, который украл ноутбук из магазина. А также о жителе Малиновки, который проигнорировал шесть повесток.