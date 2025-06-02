Уродженця Молдови на Одещині судили за неявку за повісткою від ТЦК

ТЦК на вулиці. Фото ілюстративне: gazetahm.org

Мешканець Одещини ухилився від військового обліку та не пройшов медичний облік. На нього відкрили кримінальну справу, яку скерували до Любашівського районного суду.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

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Подробиці справи

Мешканець Одещини був затриманий поліцейськими на вулиці. Після перевірки документів чоловіка доправили до терцентру комплектування. В ТЦК йому вручили направлення на військово-лікарську комісію, однак він умисно її не пройшов, не маючи на те поважних причин.

Що вирішив суд

Фігуранта визнали винним за ч.1 ст. 337 КК України (ухилення від військового обліку). Він має сплатити штраф, що дорівнює 350 неоподаткованим мінімумам (а саме 5 950 гривень).

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який вкрав ноутбук із крамниці. А також про мешканця Малинівки, який проігнорував шість повісток.