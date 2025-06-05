Військові на Миколаївщині вимагали гроші з бійців ЗСУ за повернення із СЗЧ

Затримання фігуранта. Фото: Державне бюро розслідувань

Військові на Миколаївщині вимагали гроші з бійців, які самовільно залишили частину, за повернення на службу. Однак одного з ділків піймали на гарячому під час отримання коштів, фігурантам загрожує в'язниця.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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За даними слідства, службовці військової частини на Миколаївщині, вимагали від військових, які пішли у СЗЧ, гроші в обмін на повернення на службу. Хоча таку можливість вони, згідно законодавству, мають надавати всім бажаючим безкоштовно. Свої послуги підозрювані оцінили у 3 тисячі доларів США. Крім того, за ці гроші фігуранти пропонували бійцям призначення на посаду не пов’язану з залученням до виконання бойових дій. Правоохоронці затримали одного з ділків під час одержання другої частини оплати від "клієнта".

Фігурант і вилучені гроші. Фото: Державне бюро розслідувань

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального Кодексу України (вимагання та одержання неправомірної вигоди). Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про військового, який збирав дикий канабіс на Одещині та потрапив до суду. А також про правоохоронця, який перевозив чоловіків у ПМР.